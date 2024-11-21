Врачи в Подмосковье внедрили малоинвазивный метод лечения гнойного воспаления пазух носа

Врачи Подольской больницы внедрили малоинвазивный метод лечения гнойного воспаления пазух носа и спасли 30-летнего мужчину, который жаловался на длительную головную боль слева в области лба и периодические выделения из носа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели диагностику и выявили у пациента полип в полости носа и хроническое гнойное воспаление придаточных пазух, которое находилось в стадии обострения. Они провели ему операцию, которую разделили на два этапа.

«Эндоназальная фронтотомия — наиболее современный метод хирургического вмешательства, позволяющий обойтись без разрезов, проколов и риска кровотечений — выполнена в нашем отделении впервые. Наши специалисты применили новый метод лечения после недавнего обучения», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Подольской областной клинической больницы, врач-оториноларинголог Артем Гербергаген.

В ведомстве уточнили, что самочувствие пациента уже улучшилось, его выписали домой на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.