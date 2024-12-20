Врачи в Подмосковье вытащили из уха женщины деталь ожерелья, с которой она проходила 76 лет

Во врачебную амбулаторию «Южная» Видновской больницы обратилась 81-летняя женщина, которая хотела пройти профилактический осмотр, у оториноларинголога она пожаловалась на долговременное снижение слуха в правом ухе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи в ходе осмотра обнаружили у нее в слуховом проходе серную пробку, которую пришлось промыть. После процедуры в ухе пациентки обнаружили инородный предмет.

«С помощью специального крючка извлек инородный предмет, оказавшийся фрагментом ожерелья, увидев который пенсионерка с удивлением отметила, что потеряла его в пятилетнем возрасте. Только спустя 76 лет «пропажу» удалось обнаружить в слуховом проходе», — сказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.

Предмет удалось извлечь без осложнений, после этого слух женщины улучшился. Жителей регионе призвали сразу же обращаться к специалисту при снижении слуха. Записаться на прием к ним можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.