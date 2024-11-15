Врачи в Подмосковье закрыли более шестидесяти больничных листов на телемедицинских консультациях за неделю

За первую неделю ноября подмосковные врачи закрыли более 65 тысяч больничных листов в ходе телемедицинских консультаций, этому способствует внедрение цифровых технологий в сфере здравоохранения региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Дистанционное закрытие больничных — это самая востребованная услуга у наших жителей, на нее приходится 75% от всех обращений по телемедицине. Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе в поликлинику, особенно для тех, кто уже выздоровел и готов вернуться в рабочий ритм», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве добавили, что в общей сложности в этом году в регионе провели 1,3 миллиона телемедицинских консультаций. В ходе них можно закрыть больничный, продлить электронный рецепт на льготное лекарство и не только. Записаться на телемедицинскую консультацию можно портале «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.