Врачи в Раменском спасли мужчину, у которого из-за грыжи органы брюшной полости сместились в грудную

Специалисты Раменской больницы спасли мужчину, у которого из-за грыжи органы брюшной полости сместились в грудную. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили жителя в возрасте 40 лет, который жаловался на сильные боли в животе. В ходе обследования у него выявили редкую форму врожденной диафрагмальной грыжи — грыжу Морганьи. При этом у пациента в грудную полость сместились складки брюшины и толстой кишки.

Мужчину незамедлительно прооперировали. Размер грыжи составлял 17×10 см. Грыжевые ворота достигали 5 см. Сама грыжа была расположена возле сердца и бронхов, а петля толстой кишки, находившаяся в грыже, сдавливалась, что привело к кишечной непроходимости.

Врачи устранили ущемление, восстановили анатомически правильное расположение органов и ушили отверстие в диафрагме. Операция прошла успешно. Период восстановления прошел без осложнений. Мужчину уже выписали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли девочку, у которой в трахее застряла скорлупа от фисташки.