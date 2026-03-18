Врачи в Раменском спасли пенсионера от разрыва гигантской аневризмы

Врачи Раменской больницы спасли пожилого мужчину с гигантской аневризмой. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили пенсионера, который жаловался на сильную боль в области поясницы и при мочеиспускании. Выяснилось, что у пациента гигантская аневризма правой общей подвздошной артерии — размером 6,5 см при диаметре самой артерии 1,2 см.

Из-за жизнеугрожающего состояния мужчину срочно направили на операцию. В ходе нее врачи заменили расширенную часть сосуда синтетическим протезом.

«Сложность заключалась в серьезном анестезиологическом обеспечении, так как у пациента с выраженным атеросклерозом была закрыта одна из внутренних сонных артерий, вторая артерия была ранее оперирована, поэтому кровоснабжение головного мозга было нарушено», — рассказал заместитель главврача по хирургии, сердечно-сосудистый хирург Александр Пронченко.

В результате операция прошла успешно. На пятые сутки пациента выписали под амбулаторное наблюдение сосудистого хирурга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового поликлинического корпуса в Красногорске.