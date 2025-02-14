Врачи в Щелково помогли 43-летней женщине родить в 12-й раз

Специалисты Щелковского перинатального центра помогли женщине в возрасте 43 лет родить в 12-й раз. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Врачи успешно провели пациентке кесарево сечение. В результате родился мальчик, вес которого составил 4180 г, а рост — 57 см. Это четвертый мальчик в семье, где также растут восемь девочек.

Специалисты приняли решение провести кесарево сечение, так как операция была самым безопасным методом для матери и ребенка. Сейчас женщина и новорожденный чувствуют себя хорошо, их уже выписали.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области с начала года было выдано более 300 наборов «Я родился в Подмосковье!».