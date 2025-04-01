Врачи в Щелково удалили пациентке кисту размером больше футбольного мяча

Специалисты Щелковского перинатального центра удалили пациентке огромную кисту яичника, которая была больше футбольного мяча. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 46 лет. Женщина жаловалась на дискомфорт в нижней части живота. В ходе обследования у нее выявили кисту левого яичника диаметром 30 см. Она занимала весь малый таз и часть брюшной полости.

Пациентка знала о кисте — ее выявили год назад. Однако женщина не обращалась за медицинской помощью, пока образование не увеличилось в размерах.

Врачи провели операцию, используя лапароскопическое оборудование, и удалили кисту. Также был устранен спаечный процесс. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, в ближайшее время ее выпишут.

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