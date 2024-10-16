Врачи в Щелково удалили у пациентки крупную миому матки
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Щелковскую больницу поступила 35-летняя женщина с крупной миомой матки, размер которой превышал 15 сантиметров в диаметре, она препятствовала наступлению беременности, которую планировала пациентка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Очень часто крупные миомы удаляют вместе с маткой. Мы же поставили цель удалить только новообразование и сохранить функцию органа. Операция прошла успешно и без осложнений», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Лариса Кузнецова.
Пациентку уже выписали домой, она проходит лечение под наблюдением гинеколога.
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