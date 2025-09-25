Врачи в Сергиевом Посаде спасли девушку, упавшую с высоты девятого этажа

Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли девушку, которая упала с девятого этажа. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили жительницу в возрасте 18 лет, которая по неосторожности выпала из окна своей квартиры. Скорую на место вызвали очевидцы случившегося.

Состояние девушки оценивалось как крайне тяжелое. Она поступила в реанимационное отделение в коме с повреждением головы, закрытой травмой грудной клетки с повреждением легких, переломами костей таза и бедра, травмой живота. Такие травмы называют шокогенными, они сопровождаются серьезной кровопотерей и сильной болью.

В реанимационном отделении пациентке сразу начали давать обезболивающие и антибиотики. Также проводились массивные переливания крови и инфузионная терапия. Кроме того, врачи дренировали лишнюю жидкость из плевральной полости, установили на таз и бедро аппараты внешней фиксации.

Девушка пришла в сознание на пятый день. На восьмой ее состояние стабилизировалось, и медики прооперировали ее, чтобы зафиксировать сломанную бедренную кость титановым штифтом. Травмы живота и головы лечили консервативно. На 20-й день с таза сняли аппарат внешней фиксации и начали готовить пациентку к выписке. В настоящее время она выписана и готовится к реабилитации.

