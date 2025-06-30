Врачи в Сергиевом Посаде спасли мужчину, который выпил химикат от борщевика
В Сергиево-Посадской больнице помогли жителю, выпившему химикат вместо газировки
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который выпил химикат, перепутав его с газировкой. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 40 лет. Мужчина перепутал емкости, находившиеся рядом, и выпил вместо газировки гербицид для борьбы с борщевиком.
Пациента экстренно направили в реанимационное отделение и обследовали. В ходе осмотра был выявлен химический ожог пищевода и желудка. Мужчине провели интенсивную инфузионную и дезинтоксикационную терапию.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил работать в Подмосковье медицинских специалистов из других регионов.