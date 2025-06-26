Врачи в Сергиевом Посаде спасли женщину, которая дома ударилась головой и чуть не умерла

Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли женщину, которая чуть не умерла из-за травмы, полученной в результате падения дома. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу в возрасте 38 лет в бессознательном состоянии. Оказалось, что три дня назад она упала дома и ударилась головой, но не придала этому значения. Через некоторое время у нее заболела голова, появились тошнота и заторможенность в действиях, ухудшилась речь.

Пациентку незамедлительно направили на КТ головного мозга. В ходе обследования врачи выявили отек и субдуральное кровоизлияние объемом около 130 мл.

Женщину экстренно доставили в операционную. Нейрохирурги нашли кровоточащий корковый сосуд, остановили кровотечение и провели костно-пластическую трепанацию черепа, удалив гематому.

После операции пациентка пришла в сознание спустя сутки. Еще через день ее перевели в нейрохирургическое отделение. Там она прошла курс противовоспалительной, антибактериальной, гастропротективной, обезболивающей и инфузионной терапии. На данный момент женщина выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил врачей из других регионов страны на работу в Московскую область.