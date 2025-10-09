Врачи в Сергиевом Посаде вытащили проволоку из глаза мужчины

Врачи Сергиево-Посадкой больницы помогли мужчине, которому в глаз воткнулся кусок проволоки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В отделение офтальмологии поступил житель в возрасте 36 лет. Во время работы с болгаркой кусок металлической проволоки отлетел и воткнулся ему в глаз, повредив роговицу, хрусталик и радужку.

Врачи оперативно удалили инородное тело, а через несколько дней провели операцию в связи с травматической набухающей катарактой. Также специалисты имплантировали хрусталик и восстановили зрение на 80%. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.

