Врачи в Ступино спасли девушку, которая чуть не умерла из-за укуса шмеля

Специалисты Ступинской больницы спасли девушку, которая чуть не умерла из-за укуса шмеля. У жительницы развилась острая аллергическая реакция, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Девушка в возрасте 17 лет в вечернее время находилась на даче и почувствовала, как что-то укололо ее в руку. Ночью ей стало плохо. Место укуса отекло, стало тяжело дышать. Бабушка вызвала скорую.

В больницу жительницу доставили в критическом состоянии — с отеком Квинке. У пациентки наблюдалась одышка, а отек в месте укуса стремительно увеличивался.

Врачи незамедлительно начали противошоковую терапию и интенсивное лечение. В результате пациентка была спасена. На данный момент она уже выписана домой.

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