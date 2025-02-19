Врачи в Ступино удалили из почки пациентки камень размером 8 см
Крупный камень удалили из почки женщины в Ступинской больнице
Фото: [Медиасток.рф]
Врачи Ступинской больницы помогли женщине с острой почечной коликой. Из почки пациентки удалили крупный конкремент, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступила жительница в возрасте 40 лет. Женщина жаловалась на острую боль в области поясницы. В ходе обследования у нее обнаружили камень в почке. Его размер составлял около 8 см — его можно было даже прощупать через живот.
Чтобы облегчить состояние, пациентке установили дренажную трубку для отвода урины из почки. После этого ее прооперировали. За два часа врачи удалили камень и провели пластику почечной лоханки, так как она сильно растянулась из-за большого размера камня.
Операция прошла успешно. На данный момент жительница выписана на амбулаторное лечение.
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