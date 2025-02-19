Врачи в Ступино удалили из почки пациентки камень размером 8 см

В учреждение поступила жительница в возрасте 40 лет. Женщина жаловалась на острую боль в области поясницы. В ходе обследования у нее обнаружили камень в почке. Его размер составлял около 8 см — его можно было даже прощупать через живот.

Чтобы облегчить состояние, пациентке установили дренажную трубку для отвода урины из почки. После этого ее прооперировали. За два часа врачи удалили камень и провели пластику почечной лоханки, так как она сильно растянулась из-за большого размера камня.

Операция прошла успешно. На данный момент жительница выписана на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что губернатор осмотрел новый больничный комплекс в Хотьково, который построили на месте старой больницы 1912 года.