Врачи в Видном помогли женщине, которой в верхнечелюстную пазуху попала зубная пломба

Врачи Видновской больницы помогли женщине, которой в верхнечелюстную пазуху попала зубная пломба. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась за помощью жительница в возрасте 45 лет. Женщина жаловалась на продолжительные боли в левой щеке, выделения из носа и ощущение стекания жидкости по задней стенке глотки.

Пациентку обследовали и обнаружили у нее в верхнечелюстной пазухе инородное тело — фрагмент зубной пломбы. Материал стал очагом для развития патогенных микроорганизмов.

Врачи удалили все грибковые массы и пломбировочный материал, после чего промыли пазуху антисептическими растворами. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Чехове. Учреждение откроют в 2026 году.