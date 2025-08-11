Врачи в Видном спасли подростка, которому разорвало печень в результате падения с электросамоката

Специалисты Видновской больницы спасли подростка, который получил разрыв печени в результате падения с электросамоката. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили мальчика в возрасте 15 лет. Подросток катался на электросамокате и въехал в столб. На момент поступления его состояние оценивалось как тяжелое.

В ходе диагностики врачи обнаружили у пациента разрыв печени. Это могло привести к массивному внутреннему кровотечению и развитию геморрагического шока. Ребенка экстренно направили на операцию.

В ходе операции медики ввели в брюшную полость пациента специальные тампоны, чтобы остановить кровотечение. После этого ребенка перевели в ДКЦ им. Л. М. Рошаля. Там врачи удалили тампоны и ушили разрыв печени.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали.

