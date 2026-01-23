Врачи в Видном вытащили из уха пациента фрагмент берушей, с которым он проходил два года

Специалисты Видновской больницы помогли пациенту, который два года проходил с фрагментом берушей в ухе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 24 лет. Мужчина жаловался на то, что стал плохо слышать правым ухом. Это наблюдалось на протяжении длительного времени.

В ходе осмотра врач обнаружил в ухе пациента инородное тело и вытащил его. Им оказался фрагмент берушей. Увидев его, мужчина вспомнил, что два года назад воспользовался берушами, а когда извлекал их, обнаружил, что части одной из них нет.

После посещения врача слух пациента восстановился. Барабанная перепонка и слуховой проход уха за два года не пострадали.

