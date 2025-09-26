Врачи в Зарайске спасли мужчину, у которого кишечник завязался в узел

Специалисты Зарайской больницы спасли мужчину, у которого кишечник закрутился в узел. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 73 лет. Мужчина жаловался на острую боль в животе, наблюдались признаки кишечной непроходимости.

Медики обследовали пациента и установили, что все петли его кишечника закрутились и завязались в тугой узел. В результате образовалась кишечная непроходимость, что грозило некрозом.

Пациента направили на операцию. В ходе нее врачи распутали узел и восстановили нормальное положение кишечника. Функции кишечника удалось сохранить.

Операция прошла успешно, пациент уже выздоравливает, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность прохождения профилактических медосмотров и диспансеризации.