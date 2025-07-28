Врачи в Жуковском спасли мужчину, который получил множественные переломы черепа, упав с электросамоката

Врачи Жуковской больницы спасли мужчину с множественными переломами черепа, полученными в результате падения с электросамоката. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В отделение челюстно-лицевой хирургии экстренно доставили мужчину в возрасте 36 лет с переломами мозгового и лицевого отделов. Пациента сразу же направили на операцию.

В ходе операции хирурги практически сняли пациенту кожу головы, как скальп, чтобы зафиксировать все переломы специальными крепежами. После этого кожу вернули на место.

Операция длилась три часа и прошла успешно. Сейчас мужчина в стабильном состоянии, но его ждет длительная реабилитация в амбулаторных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области в ближайшее время откроется несколько новых поликлиник.