Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье в апреле

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Подмосковье с 15 по 17 апреля. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Ярмарка будет проходить на четырех площадках, а также в онлайн-формате. В мероприятии примут участие свыше 200 работодателей. Они предложат жителям региона около 7 тыс. вакансий.

«Это отличный шанс для молодежи познакомиться с реальными компаниями и сделать осознанный карьерный выбор», — отметила замглавы министерства Лариса Туманова.

Особое внимание будет уделено участникам СВО. В ходе ярмарки будет данг старт проекту Кадрового центра Подмосковья «Новые роли», цель которого — помощь бойцам с трудоустройством.

