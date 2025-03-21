Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье

В Министерстве социального развития Московской области рассказали о сроках проведения Всероссийской ярмарки труда «Работа России. Время возможностей» в Подмосковье.

Так, региональный этап состоится в области 16-18 апреля. Открытые вакансии представят более 150 работодателей региона. Кроме того, состоятся мастер-классы, тренинги, круглые столы и лекции.

Основные площадки будут открыты в Ступино, Подольске, Ногинске, Котельниках и Орехово-Зуево. Также запланированы мероприятия в онлайн-формате.

Федеральный этап ярмарки будет проходить с 25 по 27 июня.

В прошлом году в ярмарке приняли участие около 18 тыс. жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за год в ресурсном центре на базе РГУТИС планируется обучить около 10 тыс. специалистов сферы туризма.