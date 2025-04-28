Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» завершилась в Подмосковье. Об итогах акции рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Как рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе, в Подмосковье к акции присоединились свыше 6 тыс. человек: волонтеры, активисты молодежных организаций, участники и ветераны спецоперации, неравнодушные жители. В общей сложности провели порядка 200 мероприятий.

«Добровольцы убирали в парках, дворах и на детских площадках, высаживали деревья и кустарники, очищали берега рек и озер от мусора. Особое внимание ребята уделяли мемориалам, посвященным событиям и героям Великой Отечественной войны. Активисты возлагали цветы, приводили в порядок памятники, благоустраивали прилегающие территории», — рассказала министр.

В некоторых городах участники акции наводили порядок не только на улицах. К примеру, в Шатуре волонтеры провели уборку в квартирах пенсионеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что для проведения Всероссийского субботника в области подготовили более 700 точек и свыше 600 мест для выдачи инвентаря.