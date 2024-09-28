Всероссийская военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» проходит в Подмосковье. Мероприятие проводится в седьмой раз. В этом году оно стало носить имя ветерана Великой Отечественной войны Марии Михайловны Рохлиной, которая сегодня празднует 100-летний юбилей. Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе поздравила ветерана.

«Мы все хотим вас поздравить с днем рождения, передать самые теплые слова и пожелания от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Здоровья вам, добра, всего самого хорошего! Вы — наша гордость, легендарный человек! Мы вас любим и всегда рядом», – сказала министр.

Игра проходит в Подольске. В ней принимают участие представители юнармейских и военно-патриотических отрядов со всей страны — всего 120 команд. В составе каждой — семь девушек и руководитель.

В рамках мероприятия участницам предстоит продемонстрировать свои навыки в спортивном ориентировании и тактической стрельбе, пройти марш-бросок, смотр строя и песни.