Всероссийские соревнования по городошному спорту пройдут в Подольске, сообщили в муниципальной администрации. Мероприятие состоится в округе уже в третий раз.

Участие в соревнованиях примут юноши и девушки в возрасте от 11 до 18 лет. Участники прибудут из 12 регионов страны. Соревнования будут проводиться в личном и командном первенстве.

Турнир откроется 12 апреля на базе МУ «СК Труд» на улице Клемента Готвальда, 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команду региона по следж-хоккею, которая победила на Кубке защитников Отечества.