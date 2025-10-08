Всероссийский день беременных прошел в перинатальном центре Подмосковья

В Московском областном перинатальном центре отметили Всероссийский день беременных. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Цель мероприятия — оказать поддержку беременным женщинам и повысить уровень их информированности о здоровье и подготовке к родам.

В рамках праздника в перинатальном центре более 50 будущих мам посетили лекции и мастер-классы, проконсультировались с врачами и получили полную информацию о родах и уходе за новорожденными детьми.

Также были организованы лекции юриста о правах женщин в период беременности, выступление представителя ЗАГС о подготовке к регистрации рождения ребенка, мастер-класс по уходу за младенцами. Отдельный блок программы был посвящен эмоциональному состоянию беременных.

