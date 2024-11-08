Всероссийский форум «Герои молодежи» состоялся в Подмосковье

В Подмосковье прошел Всероссийский форум «Герои молодежи», который организовал Роспатриотцентр Росмолодежи. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Это значимое событие собрало более 100 региональных координаторов Всероссийского проекта служения «Твой Герой» и специалистов в сфере молодежной политики из 89 регионов России. Мы гордимся тем, что такие крупные мероприятия проходят в нашем Подмосковье», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В мероприятии приняли участие вице-президент Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Вячеслав Сивко и руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова. Беликова уточнила, что целью проекта является помощь в адаптации демобилизованных военнослужащих и участников специальной военной операции, которые вернулись с фронта. Его участники проходят программу профессиональной подготовки, чтобы впоследствии трудоустроиться в патриотические центры, образовательные и молодежные организации. Помимо этого, они могут получить психологическую поддержку.

Для посетителей форума провели лекции, семинары, панельные дискуссии, практические сессии, направленные на формирование профессиональных компетенций и не только. Одним из спикеров панельной дискуссии стала советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями гимназии № 1 в Балашихе, победительница Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» Вероника Бусыгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.