Всероссийский форум на тему наставничества в здравоохранении стартовал в Подмосковье

Всероссийский форум с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов» стартовал в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Организаторы форума — Минздрав РФ, Правительство Московской области, Профсоюз работников здравоохранения РФ, Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения России.

Участники форума обсудили актуальные вопросы развития наставничества, тему профессиональной адаптации молодых специалистов, программы повышения квалификации для наставников. Также были представлены лучшие практики наставнической работы.

В Подмосковье система наставничества действует с 2022 года. За все время ее работы через нее прошли более 5 тыс. молодых медработников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации здравоохранения в регионе.