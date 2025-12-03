Всероссийский форум по профилактике социального сиротства открылся в Подмосковье

В Подмосковье стартовал IV Всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Участниками мероприятия стали более 500 человек. Это представители органов власти, научного сообщества и НКО, детские омбудсмены, эксперты и практики. Еще более 3 тыс. участников зарегистрированы онлайн.

Форум открыла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что именно в Подмосковье в 2022 году прошло первое подобное мероприятие. Также она поблагодарила губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, областное правительство, общественные организации за содействие в проведении форума.

Она рассказала о реализации проекта «Ноль–четыре» в пилотных регионах, создании Межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства. При ней будет создан федеральный консилиум по вопросам нахождения детей в учреждениях.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева рассказала об опыте региона в вопросе семьесбережения. Замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил, что престиж понятия многодетности растет.

Также на форуме выступили член Совфеда РФ Анастасия Жукова, директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская, победитель программы «Герои Подмосковья» Игорь Фокин.

В рамках форума будут проходить панельные дискуссии на темы семьесбережения, помощи родителям с зависимостями, проектов «Ноль–четыре» и «Вызов». Кроме того, запланированы тематические мастер-классы и семинары о работе с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, ресурсных центрах для НКО и социализации подростков.

