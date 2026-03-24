Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина» стартовал в Подмосковье

Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина. Здоровый ребенок — миссия выполнима» стартовал в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Конгресс «5П Детская медицина» позволяет не только обмениваться опытом, но и формировать новые стандарты оказания медицинской помощи детям, внедрять современные технологии и укреплять межрегиональное и международное сотрудничество», - отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Участниками мероприятия стали ведущие специалисты в области педиатрии из 26 регионов России и 10 зарубежных стран. Для них организованы тематические форумы, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Планируется провести 56 симпозиумов и представить более 300 докладов.

