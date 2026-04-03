Всероссийский семинар-совещание «Национальная безопасность» прошел в Подмосковье
Фото: [ГУРБ МО]
Всероссийский семинар-совещание «Национальная безопасность» прошел в Подмосковье. В его рамках обсудили тему защиты подростков от деструктивного влияния, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.
Семинар прошел на площадке Мастерской управления «Сенеж». В нем приняли участие 250 специалистов со всей страны.
Участники обсудили, как вовремя заметить тревожные сигналы в поведении подростков и не упустить влияние деструктивного контента в Сети, что делать, чтобы система профилактики работала на опережение.
ГУРБ Подмосковья представлял начальник Управления антитеррористической деятельности и противодействия экстремизму Вячеслав Титов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о колледжах региона, ставших лучшими в рейтинге трудоустройства выпускников.