Всероссийский семинар-совещание «Национальная безопасность» прошел в Подмосковье. В его рамках обсудили тему защиты подростков от деструктивного влияния, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Семинар прошел на площадке Мастерской управления «Сенеж». В нем приняли участие 250 специалистов со всей страны.

Участники обсудили, как вовремя заметить тревожные сигналы в поведении подростков и не упустить влияние деструктивного контента в Сети, что делать, чтобы система профилактики работала на опережение.

ГУРБ Подмосковья представлял начальник Управления антитеррористической деятельности и противодействия экстремизму Вячеслав Титов.

