Всероссийский слет добровольцев в ЧС стартовал в Подмосковье

Пятый Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС имени Героя России Евгения Зиничева стартовал в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Слет открыли на базе учебно-тренировочного полигона департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. В этом году в нем принимают участие более 200 человек.

«Эти молодые люди — наше будущее, и вместе мы большая семья, готовая прийти на помощь в любой, даже самой сложной ситуации», – отметил член Общественной палаты РФ, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

Участников ждет интенсивное обучение по оказанию первой помощи, водной и альпинистской подготовке, организации связи. Ребята усилят свои знания в части спасения жизни в экстремальных условиях, ликвидации возгораний.

В завершение каждого дня для участников организуют «Диалоги на равных», в рамках которых они обсуждают темы патриотизма, дружбы, ответственности.

В День гражданской обороны планируется провести масштабные учения. Они будут состоять из 16 этапов, которые моделируют условия, максимально приближенные к реальным природным и техногенным катастрофам. В рамках слета также пройдет грантовый конкурс Росмолодежи.

