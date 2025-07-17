Встреча молодежи Подмосковья с Арменом Бениаминовым прошла в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов»

Молодежь Подмосковья встретилась с вице-президентом и соучредителем ГК «Чистая линия» Арменом Бениаминовым. Встреча прошла в рамках проекта Министерства информации и молодежной политики Московской области «Мы будущее. Сила смыслов».

«Молодость — это время открытий, важных решений, выбора своего пути. И чтобы помочь ребятам, мы приглашаем на наши встречи экспертов в самых разных областях: журналистов, артистов, бизнесменов, общественных деятелей и др. Участники могут расширить свой кругозор, задать интересующие вопросы и понять, что для них важно, куда двигаться дальше», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Встреча с Бениаминовым состоялась в ДК «Яуза» в Мытищах. В ней приняли участие около 1 тыс. ребят из 50 округов Подмосковья.

Бениаминов рассказал о своем детстве. Он рано потерял отца, а в 15 лет, чтобы помочь матери, начал производить хрустальные люстры. При этом он оставался отличником в школе. В рамках встречи он подчеркнул важность образования и изучения азов профессии.

Слушатели активно задавали гостю вопросы. Так, обсудили темы СВО, гуманитарной помощи, поддержки военнослужащих. Бениаминов с начала СВО помогает бойцам. В феврале 2024 года он привез на передовую квадроциклы и внедорожники, позднее подарил квадроцикл женщине-медику, которая выжила после атаки ВСУ. Кроме того, с 1 июня 2022 года он неоднократно передавал мороженое детям Донбасса и Курской области. Бениаминов также активно помогал в период пандемии. Он дарил подарочные сертификаты на покупку мороженого и молочной продукции врачам, медсестрам, водителям и всем, кто работал в красной зоне.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

«Такие встречи очень важно проводить, потому что молодежь импульсивна, максималистична. Важно делиться своим опытом, рассказывать о своих ошибках, удерживать их от неверных шагов, где-то посоветовать, где-то направить», — отметил Бениаминов.

В завершение встречи он подарил участникам, задавшим лучшие вопросы, сертификаты на мороженое и книги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Умный ДК».