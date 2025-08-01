Встреча с жителями по вопросам ремонта ДК им. 1 Мая прошла в Климовске
Ремонт ДК им. 1 Мая обсудили с жителями Климовска
Фото: [t.me/podolskadm]
В Климовске представители местной власти и жители обсудили ход капремонта и технического переоснащения Дома культуры им. 1 Мая. Во встрече приняла участие замглавы Подольска Анжела Студеникина.
В Подмосковье планируется провести трансформацию 50 ДК, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В ДК уже практически полностью завершились основные работы. В здании проложили коммуникации, провели отделочные работы, установили металлоконструкции архива и концертного зала.
Подрядная организация, которая ремонтировала здание в 2024–2025 годах, не завершила работы в установленный срок. Сейчас объект находится под охраной. В течение трех месяцев будет определен новый подрядчик.
Завершить ремонт планируется в июне 2026 года. На время проведения работ воспитанники смогут заниматься в других учреждениях: в школах № 5 и № 1, а также в гимназии Подольских курсантов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте спортивных объектов в регионе.