Встречу по вопросу развития народных художественных промыслов провели в Московской области

В Доме правительства Московской области в Красногорске прошла встреча по вопросам развития народных художественных промыслов в регионе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участниками мероприятия стали министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, депутат Госдумы Роман Терюшков, сопредседатель общественного движения по поддержке мастеров народных художественных промыслов и традиционных ремесел Татьяна Кравчук. Кроме того, на нем присутствовали представители «Союза гжельских мастеров» и потомственный художник Жостовского промысла. Участники обсудили меры поддержки мастеров и молодых специалистов в сфере народных художественных промыслов, создание комфортных условий для их деятельности и не только.

«Одна из наших основных целей сейчас — сделать максимально удобным и комфортным процесс оформления заявок в Художественно-экспертный совет Московской области по народным художественным промыслам, чтобы мастера могли больше времени тратить на творчество, а не на подачу документов. Необходимо повышать уровень взаимодействия между Министерством и мастерами, между художниками и предприятиями», — подчеркнул Кузнецов.

В ведомстве уточнили, что в регионе насчитывается 19 предприятий НХП и три производителя. На базе подмосковных предприятий НХП работают 13 музеев с экспозицией, проводятся экскурсии по производству и мастер-классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.