Вторая неделя Экологических игр стартовала в Подмосковье, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Задание этой недели — сортировка отходов дома. Участникам предлагается разделять смешанные отходы, вторсырье и опасные отходы (к примеру, батарейки).

За выполнение задания будут начислены экоины. Чем больше их количество, тем выше шансы получить приз в финале игр.

С начала игр к ним присоединились более 1 тыс. человек. Мероприятие продлится до 21 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести работу по информированию жителей о правилах утилизации крупногабаритного мусора.