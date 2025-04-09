Второй день фестиваля «На театральных подмостках» стартовал в Подольске
В ДК «Октябрь» Подольска продолжается театральный фестиваль
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Второй день фестиваля «На театральных подмостках» стартовал в Подольске на базе Дворца культуры «Октябрь». Об этом рассказали в администрации муниципалитета.
Фестиваль проводится в округе уже в восьмой раз. В нем принимают участие коллективы из Подольска, Москвы и других городов, детские театральные кружки и студии художественного слова.
В рамках мероприятия представлены две номинации: «Драматический спектакль» и «Художественное слово». За победу в них поборются 16 спектаклей и 80 чтецов.
«Мы очень рады, что наш фестиваль пользуется таким успехом не только у подольских коллективов, но и у коллективов из других городов», — отметила режиссер массовых мероприятий ДК «Октябрь» Елена Мотасова.
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