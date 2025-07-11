Второй этап акарицидной обработки стартовал в парках Подмосковья

В подмосковных парках стартовал второй этап акарицидной обработки. Работы уже провели в парках Каширы и Богородского округа, рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Территории обрабатывают от клещей методом влажной дезинсекции: инсектициды распыляются на растительность — деревья, траву, кустарники. Благодаря этому численность клещей в парках сводится к минимуму.

О проведении работ жителей информируют за сутки. В день их проведения доступ в парки ограничивается. Обычно обработку проводят в утренние часы. В среднем эффект от распыляемых средств сохраняется на полтора месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области прошло федеральное голосование за объекты благоустройства.