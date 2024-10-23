Второй фестиваль православной молодежи провели в Московской области

В Подмосковье состоялся второй Покровский молодежный фестиваль, его провели в Казанском храме в Реутове в честь Дня отца. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В мероприятии приняли участие более 150 жителей Подмосковья в возрасте от 14 до 25 лет. Его организовали Общественная палата Московской области, Министерство информации и молодежной политики региона совместно с Межъепархиальным отделом по работе с молодежью Московской Митрополии.

«Основные цели Покровского молодежного фестиваля — духовно-нравственное воспитание молодежи, продвижение традиционных ценностей среди подрастающего поколения и укрепление межнационального и межрелигиозного единства. Мы уже провели две таких встречи, в которых приняло участие более 320 человек, до конца года планируем организовать еще две — в Королеве и Коломне», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках фестиваля участники приняли участие в конференции на тему «Семья. Прошлое и современность», мастер-классах по росписи пряников, деревянных значков, сумок-шопперов и не только. Также они смогли задать спикерам вопросы о смысле жизни, о том, как выбрать свое призвание и спутника на всю жизнь и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.