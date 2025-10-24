Выборка вторсырья выросла почти на 23% на КПО «Восток» в Егорьевске

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

На КПО «Восток» в Егорьевске за три квартала почти на 23% увеличилась выборка вторсырья. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Максимальный прирост был отмечен в группе полиэтилена низкого давления — на 31,3%. Также выявили рост в группе полиэтилентерефталата (ПЭТ) — на 30,7%.

В лидерах также группы стекла, пакетов и мешков из полиэтилена высокого давления, черных металлов и макулатуры.

Объем неперерабатываемых пластиков, которые используются в качестве альтернативного топлива, вырос на 34%.

