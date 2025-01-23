Выезд Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» прошел в Подмосковье
Окружной выезд акции «Снежный десант РСО» прошел в Мытищах
Фото: [Министерство образования МО]
Окружной выезд Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» состоялся в Мытищах, сообщили в Министерстве образования Московской области. Его участником стал отряд «Сердце России», в состав которого вошли представители 16 отделений студенческих отрядов ЦФО.
В программу выезда вошли профориентационные встречи с учащимися школ, творческие и образовательные мастер-классы.
Кроме того, участники сплели маскировочные сети для бойцов спецоперации и помогли благоустроить социально значимые объекты на территории села Марфино.
Помимо этого, руководители отрядов в ходе совещания обсудили вопросы развития РСО и планы работы на ближайшие периоды.