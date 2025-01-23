Выезд Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» прошел в Подмосковье

Окружной выезд Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» состоялся в Мытищах, сообщили в Министерстве образования Московской области. Его участником стал отряд «Сердце России», в состав которого вошли представители 16 отделений студенческих отрядов ЦФО.

В программу выезда вошли профориентационные встречи с учащимися школ, творческие и образовательные мастер-классы.

Кроме того, участники сплели маскировочные сети для бойцов спецоперации и помогли благоустроить социально значимые объекты на территории села Марфино.

Помимо этого, руководители отрядов в ходе совещания обсудили вопросы развития РСО и планы работы на ближайшие периоды.