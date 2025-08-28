Выездная администрация для сотрудников компании «ХимРар» прошла в Химках. В ее рамках представители городских служб и профильных управлений ответили на вопросы работников.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех с Днем местного самоуправления.

Большинство обращений в Химках был связаны с коммунальной сферой, мерами соцподдержки, образованием. К примеру, одну из сотрудниц волновали вопросы продленки для первоклассников и благоустройства территории у пожарного проезда на Зеленой улице. Ее заверили в том, что после окончания ремонта трубопровода территория будет благоустроена.

Подобные встречи в разных микрорайонах города проходят еженедельно. С начала года провели уже 32 выездные администрации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинспектировал объекты теплоснабжения в Ступино, на которых ведется модернизация.