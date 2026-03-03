Выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» выросла в 26 раз по итогам 10 лет

За последние 10 лет выручка резидентов особой экономической зоны «Дубна» выросла более чем в 26 раз, что говорит об успешной коммерциализации разработок и продукции на площадке. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ежегодный объем выручки компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна» увеличился с 3,2 млрд рублей в 2015 году до впечатляющих 85 млрд рублей в 2025 году», – подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что данная ОЭЗ является одной из лучших в России по инвестиционной привлекательности, там развивают инфраструктуру и привлекают новых резидентов. В планах до 2035 года у площадки достичь роста количества резидентов до 200 компаний. Выручка предприятий прогнозируется на уровне свыше 112 млрд рублей в год.

