Выручка резидентов ОЭЗ в Подмосковье составила около ста миллиардов рублей

По итогам девяти месяцев 2024 года объем выручки компаний-резидентов особых экономических зон Подмосковья составил почти 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Более половины этой суммы, 51,8 миллиарда рублей, обеспечили компании, работающие в ОЭЗ «Дубна». На сегодняшний день резидентами этой площадки являются 164 компании», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на долю резидентов ОЭЗ «Исток» пришлось 29,4 миллиарда рублей выручки, ОЭЗ «Ступино Квадрат» — почти 17 миллиардов. При этом ОЭЗ «Кашира» и «Максимиха» открылись относительно недавно, поэтому пока находятся в начальной стадии развития.

Подобрать участок для реализации инвестпроекта на территории ОЭЗ можно на областной инвестиционной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.