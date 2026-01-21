Выставка деревянной резной игрушки начнет работу в музее Раменского в январе

В Раменском в конце января начнет работу выставка деревянной резной игрушки Николая Антишина «Дамы приглашают кавалеров». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция будет открыта в Раменском историко-художественном музее. В ней будут представлено более 100 работ из коллекции Николая Антишина и фондов Раменского музея.

Посетители смогут увидеть деревянные фигурки барышень, гусаров, лоточников, лошадок, барабанщиков. Все фигурки выполнены в технике «маховой» резьбы.

Возрастное ограничение 0+

