Выставка «Импрессионизм с русской душой» откроется в Серпухове в феврале

В Серпухове открывается новая выставка работ импрессионистов «Импрессионизм с русской душой». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Ознакомиться с экспозицией можно будет с 4 февраля в галерее «Каретный сарай» в Серпуховском историко-художественном музее. Она посвящена импрессионизму в России конца XIX – начала XX века.

На выставке представят работы более 50 мастеров, в том числе Константина Коровина, Давида Бурлюка, Игоря Грабаря, Василия Жуковского. Картины предоставлены из восьми музеев и трех частных коллекций.

«Поддержка музеев позволяет нам формировать это разнообразное культурное поле, когда жители Подмосковья и туристы, путешествуя по региону, видят творчество наших великих мастеров с разных ракурсов, могут осознать величину их вклада в отечественную культуру», - отметил глава министерства Василий Кузнецов.

