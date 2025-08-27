Выставка костюмов и декораций Подольского драматического театра пройдет в сентябре

Подольский театр PDK Drama в рамках празднования своего 15-летия представит выставку костюмов и декораций. Она пройдет в сентябре в Подольском краеведческом музее.

Между тем, в Мытищах продолжается реконструкция театра «ФЭСТ». Недавно ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В экспозиции можно будет увидеть костюмы и декорации из прошедших постановок, фотографии и видеозаписи, афиши разных лет, макеты спектаклей.

Также будет подготовлена уникальная инсталляция, которая поможет погрузиться в мир закулисья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проекте по трансформации домов культуры «Умный ДК».