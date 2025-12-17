Выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» открылась в «Мелихово»

Выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» начала работу в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Подробнее об экспозиции рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Открытие выставки приурочили к 165-летию со дня рождения писателя и художника. Посетители могут увидеть 24 работы знаменитого живописца. Они были предоставлены из собрания Музея-заповедника В. Д. Поленова, частной коллекции Алексея Жилина и из фондов усадьбы.

Выставка будет работать до 4 июня 2026 года. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил всех посетить уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.