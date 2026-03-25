Выставка о достижениях советской авиации открывается в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» подготовили выставку «Героическая эпопея». Она посвящена достижениям советской авиации 1920-1930-х годов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Ознакомиться с экспозицией можно в Белом зале Научно-культурного центра учреждения. В ней представлены редкие экспонаты, рассказывающие об истории развития самолетостроения, первых советских авиаперелетах и рекордах страны.

В числе экспонатов — личные вещи одного из первых российских авиаторов и пилотов Михаила Громова, авиационные приборы, модели самолетов конструкции Н.Н. Поликарпова, элементы экипировки пилотов. Кроме того, представлен современный агитационный фарфор от Фонда развития науки и промышленности.

