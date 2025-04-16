Выставка, посвященная 80-летию Победы, открылась в КДЦ «Южный» в Подольске

Выставка-инсталляция, посвященную 80-летию Победы, открылась в Культурно-досуговом центре «Южный». Об этом рассказали в администрации Подольска.

Экспозицию подготовили воспитанники центра — участники волонтерского движения «ПРОсвет». Они разместили в фойе портреты героев Великой Отечественной войны.

В общей сложности на выставке можно увидеть 80 работ. Это архивные фотографии из семейных альбомов и кадры военной хроники. Фотографии будут меняться, давая посетителям возможность узнать обо всех героях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил ветерана Великой Отечественной войны Александра Золотова. Ему было присвоено звание почетного гражданина Подмосковья.