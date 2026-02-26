Выставка, посвященная 90-летию Ива Сен-Лорана, пройдет в Коломне
В Доме Озерова подготовили выставку в честь юбилея Ива Сен-Лорана
Фото: [Коломенская картинная галерея «Дом Озерова»]
Выставка, посвященная 90-летию Ива Сен-Лорана, пройдет в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова», передает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозиции «Аллюзия моды в современном искусстве» представлены живописные работы художников и дизайнеров Марины Ступниковой, Ирины Алавердовой, Екатерины Шубиной.
Помимо этого, на выставке можно будет увидеть оригинальные винтажные вещи, созданные модельером из частных коллекций.
Возрастное ограничение 0+
