Выставка, посвященная 90-летию Ива Сен-Лорана, пройдет в Коломне

Выставка, посвященная 90-летию Ива Сен-Лорана, пройдет в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова», передает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозиции «Аллюзия моды в современном искусстве» представлены живописные работы художников и дизайнеров Марины Ступниковой, Ирины Алавердовой, Екатерины Шубиной.

Помимо этого, на выставке можно будет увидеть оригинальные винтажные вещи, созданные модельером из частных коллекций.

Возрастное ограничение 0+

